Это рекомендованные. Минимальные и того смешнее.

До выхода детективного приключения Sherlock Holmes Chapter One остался месяц, и по такому поводу разработчики проекта опубликовали на его официальной Steam-страничке минимальные и рекомендованные системные требования. Авторы поступили правильно: огласили «системки» заранее, чтобы все потенциальные игроки прикинули, насколько их нынешние компьютеры соответствуют требованиям, и как сильно придётся потратиться, если необходим апгрейд.

реклама

Итак, минимальные требования выглядят следующим образом:

процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2600;

6 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960;

28 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5600 XT;

28 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

анонсы и реклама Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит Новейшие RX 6600 в Регарде -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -39 000р на MSI RTX 3080 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Релиз запланирован на 16 ноября. В Sherlock Holmes Chapter One мы будем играть за юного Шерлока Холмса, который возвращается на свой родной средиземноморский островок, чтобы расследовать тяжелейшее дело в своей жизни — таинственную смерть собственной матери.