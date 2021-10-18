До выхода детективного приключения Sherlock Holmes Chapter One остался месяц, и по такому поводу разработчики проекта опубликовали на его официальной Steam-страничке минимальные и рекомендованные системные требования. Авторы поступили правильно: огласили «системки» заранее, чтобы все потенциальные игроки прикинули, насколько их нынешние компьютеры соответствуют требованиям, и как сильно придётся потратиться, если необходим апгрейд.
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Итак, минимальные требования выглядят следующим образом:
- процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2600;
- 6 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960;
- 28 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Рекомендованные требования:
- процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5600 XT;
- 28 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Релиз запланирован на 16 ноября. В Sherlock Holmes Chapter One мы будем играть за юного Шерлока Холмса, который возвращается на свой родной средиземноморский островок, чтобы расследовать тяжелейшее дело в своей жизни — таинственную смерть собственной матери.