Как и было обещано ещё пару дней назад, когда Epic Games начала раздавать купоны на 650 рублей в своём магазине при подписке на свою новостную рассылку, сегодня в Epic Games Store стартовала хеллоуинская распродажа со «вкусными» скидками на многие достойные внимания проекты. В отличие от аналогичной ежегодной распродажи в Steam, в Epic Games Store участвующие игры не сортированы по жанру ужасов, хорроров и мистики, так что подобрать можно проект практически на любой вкус.
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Участвующих в распродаже игр много, мы же перечислим несколько наиболее интересных предложений:
- The Witcher 3 Wild Hunt GotY Edition — за 300 рублей вместо номинальных 1 500 рублей (скидка 80 %);
- This War of Mine — за 83 рубля вместо номинальных 419 рублей (скидка 80 %);
- The Medium — за 1 161 рубль вместо номинальных 1 549 рублей (скидка 25 %);
- World War Z Aftermath — за 719 рублей вместо номинальных 899 рублей (скидка 20 %).
Напомним, что тот самый вышеописанный купон также можно использовать в рамках хеллоуинской распродажи. Есть, правда, несколько условий: товар должен стоить не меньше 899 рублей (с учётом скидки на распродаже), не быть дополнением, внутриигровой валютой или другими предметами из внутриигровых магазинов.
Распродажа продлится до 1 ноября.