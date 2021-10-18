Так мрачно, что ничего не понятно.

Разработчики из HOUND13 выпустили некое условное подобие игрового трейлера проекта в жанре тёмного фэнтези — Project M. Новая ролевая игра будет работать на базе Unreal Engine, впервые она была представлена в рамках мероприятия Unreal Summit Online 2021.

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Подробностей нет, авторы не спешат ими делиться, ведь речь идёт о прототипе. Если судить о Project M по представленному видео, то нас ждёт мрачный боевик с боевой системой, черпающей всё самое лучшее из Dark Souls. То есть, затяжные бои с расчленением врагов тут точно будут. Изданием игры займётся компания Garena, в портфолио которой есть множество онлайн-игр. Можно предположить, что и в Projekt M будут онлайн-элементы.

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Даты выхода у таинственного проекта нет — вполне может оказаться так, что его текущая концепция к релизу не доживёт или претерпит значительные изменения.