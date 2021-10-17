Старт можно назвать удачным.

Вечер воскресенья, публикация итогов недельного чарта продаж в Steam, подготовка к рабочей неделе. Многие любители видеоигр уже давно связали эту нехитрую последовательность, и вот, сейчас настала пора второй её части. Valve опубликовала недельный чарт продаж, по итогам которого безусловным лидером продаж стал кооперативный зомби-боевик Back 4 Blood, сумевший занять четыре места в десятке лучших, включая самое престижное — первое.

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В целом статистика на этой неделе достаточно предсказуемая: New World сохранил свою позицию на втором и пятом местах, Battlefield V расположился на шестом месте. Занимателен тот факт, что предзаказы Battlefield 2042 полностью «вылетели» из десятки, продержавшись в ней всего пару недель.

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Десятка лидеров выглядит следующим образом: