Вечер воскресенья, публикация итогов недельного чарта продаж в Steam, подготовка к рабочей неделе. Многие любители видеоигр уже давно связали эту нехитрую последовательность, и вот, сейчас настала пора второй её части. Valve опубликовала недельный чарт продаж, по итогам которого безусловным лидером продаж стал кооперативный зомби-боевик Back 4 Blood, сумевший занять четыре места в десятке лучших, включая самое престижное — первое.
реклама
В целом статистика на этой неделе достаточно предсказуемая: New World сохранил свою позицию на втором и пятом местах, Battlefield V расположился на шестом месте. Занимателен тот факт, что предзаказы Battlefield 2042 полностью «вылетели» из десятки, продержавшись в ней всего пару недель.
Десятка лидеров выглядит следующим образом:
- Back 4 Blood;
- New World;
- Back 4 Blood;
- The Riftbreaker;
- New World;
- Battlefield V;
- Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles;
- Back 4 Blood;
- Back 4 Blood;
- CSGO — операция «Хищные воды».