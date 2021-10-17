Некоторые люди, мягко говоря, отвратительны.

В настоящее время студия Blue Box то ли по своей вине, то ли по нелепейшему стечению обстоятельств, но оказалась втянутой в неприятную историю, связанную со своим хоррор-проектом Abandoned. С одной стороны, очень многие факты намекают на то, что перед нами хорошо замаскированный новый Silent Hill, с другой стороны, разработчики уже устали отрицать свою связь с данной франшизой вообще и с Хидео Кодзимой в частности. Вера игроков столь сильна, что никакие обращения и заявления разработчиков уже не помогают.

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Подобный необоснованный фанатизм даже сам по себе страшен, а теперь дело дошло до крайностей и прямых угроз жизни в адрес разработчиков. Авторы стали получать их так часто, что нервы уже не выдерживают, и студия обратилась к публике с заявлением, в котором упоминает себя не как разработчиков, а как простых людей.

A message from us. Human beings. pic.twitter.com/q2V5j4f4ZB — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) October 17, 2021

Как пишут представители Blue Box, угрозы психологически влияют не только на самих разработчиков, но и на людей из их окружения. Авторы понимают, что вокруг Abandoned сложилось много недопонимания и недовольства, но это ни в коей мере не оправдывает угрозы, которыми разбрасываются пользователи. Чтобы защитить себя и производственный процесс, Blue Box будет немедленно передавать все сведения о хулиганах, если не сказать террористах, в соответствующие органы.

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Blue Box будет регулярно делиться сведениями о ходе разработки Abandoned. Пока что планы не меняются: релиз проекта должен состояться в следующем году, а его пролог — в начале года.