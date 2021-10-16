С момента запуска Epic Games Store прошло без малого три года, и всё это время сервис как-то существовал (именно существовал) без системы достижений. Конечно, данная функциональность отнюдь не обязательная, но лучше, когда она есть, тем более что очень большое количество геймеров относят себя к когорте охотников за «ачивками».
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Казалось, что мы уже не дождёмся появления достижений в Epic Games Store, и вот, буквально только что компания поделилась радостной вестью: «Достижения разблокированы». Пока что достижения доступны лишь в отдельных играх, но со временем их количество будет увеличиваться.
⚠️ ACHIEVEMENTS UNLOCKED ⚠️— Epic Games Store (@EpicGames) October 15, 2021
You can now begin collecting XP by earning Epic Achievements in select games. 🥳
Everything you need to know: https://t.co/corPmMi6G7
Попутно в Epic Games Store стартовала раздача специальных купонов на 650 рублей. Чтобы получить порцию халявы, нужно подписаться на новостную рассылку сервиса в период до 16 ноября. Купоны можно использовать на игры стоимостью от 899 рублей, причём среди них не должно быть предварительных заказов, дополнений, виртуальной валюты и прочих внутриигровых покупок. Короче говоря, только уже вышедшие игры в их базовом варианте.
Сама Epic Games, впрочем, предлагает потратить купон в рамках грядущей хэллоуинской распродажи, которая стартует в сервисе 18 октября.