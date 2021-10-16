Под такой геймплей хорошо засыпать.

Чуть меньше двух месяцев осталось до выхода Halo Infinite, поэтому вполне закономерен тот факт, что разработчики из 343 Industries проявляют повышенную активность и всё чаще выходят на связь с демонстрацией геймплея новинки. Сегодня у нас на обед 12-минутная запись игрового процесса сетевого режима проекта, сопровождаемая закадровыми комментариями разработчиков. Формально видео продолжается 16 минут, четыре из которых — уже комментарии «в кадре», а это, будем откровенны, не особо интересно.

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Как и положено игре серии Halo, мультиплеер здесь камерный, аренный: не ждите гигантских масштабов и элементов «песочницы» — всё нацелено на то, чтобы обеспечить максимально равные условия для команд и возможным последующим выходом даже на киберспортивную арену.

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Релиз Halo Infinite назначен на 8 декабря. Напомним, что изначально игра должна была стать одним из первых проектов на старте продаж консолей Xbox Series, но к тому моменту Halo Infinite была в столь плачевном состоянии, что неминуемо было принято решение о переносе релиза более чем на год.