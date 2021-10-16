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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Франция против Китая в свежем геймплейном видео Age of Empires IV
А также рассказ непосредственно про Францию.
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Разработчики Age of Empires IV не на шутку активизировались и стали снабжать всех ожидающих выхода новой части культовой серии стратегий в реальном времени всё новыми и новыми видеороликами с важной информацией. Буквально полчаса назад разработчики опубликовали посвящённый французской цивилизации ролик, а также продемонстрировали показательный дуэльный матч между Францией и Китаем.

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Франция обладает мощной экономикой, которую будут защищать элитные войска и уникальные защитные сооружения. Во французском «арсенале» представлены королевские рыцари, обладающие уникальной мощной атакой, а также усиленные арбалетчики, обладающие высоким показателем брони, который позволяет им выдержать больше ударов в рукопашном сражении. Ответом на все вопросы на поле боя для французов станет артиллерия, способная расправляться как с отрядами противника, так и с его постройками.

Уникальным защитным сооружением французов является крепость. Построив военные здания в небольшом радиусе от крепости, те получают уникальный бонус и начинают производить войска значительно дешевле, чем обычно. Прямой экономический бонус: сэкономленные на войсках ресурсы можно направить на другие проекты.

Кроме того, французы обладают рядом уникальных бонусов и улучшений. Так, например, королевских рыцарей можно обучить «зализывать раны» после боя, повышая их выживаемость и снижая расходы на восполнение утраченных бойцов, а боевые улучшения в кузнице исследуются автоматически по достижении соответствующих им эпох.

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Релиз Age of Empires IV запланирован на 28 октября на PC.

#xbox game studios #relic entertainment #age of empires iv #worlds edge
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ахахах
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ахахах
03:48
посмотрим емпаеры новые,но всё равно они чуть хуже казаков по игре
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32Влад32
03:44
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MriS
03:43
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32Влад32
03:42
Не вижу смысл критиковать цены на Авито. Ну хочет человек продать по космической цене - пусть сидит и радуется своему вечному обьявлению. Чудиков и просто глупых хватает.
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Drukalo
03:40
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MriS
03:34
Rocket Lake для специфических задач, зачем многим за ними бежать. Домой люди покупали Кофе и Кометы и скоро Адлер начнут.
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Asmodeus
03:33
Зато будет теплый ламповый пипбой.
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Asmodeus
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Drukalo
03:30
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Эфир подорожал почти до 3800 долларов, что может привести к росту цен на видеокарты
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