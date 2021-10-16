А также рассказ непосредственно про Францию.

Разработчики Age of Empires IV не на шутку активизировались и стали снабжать всех ожидающих выхода новой части культовой серии стратегий в реальном времени всё новыми и новыми видеороликами с важной информацией. Буквально полчаса назад разработчики опубликовали посвящённый французской цивилизации ролик, а также продемонстрировали показательный дуэльный матч между Францией и Китаем.

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Франция обладает мощной экономикой, которую будут защищать элитные войска и уникальные защитные сооружения. Во французском «арсенале» представлены королевские рыцари, обладающие уникальной мощной атакой, а также усиленные арбалетчики, обладающие высоким показателем брони, который позволяет им выдержать больше ударов в рукопашном сражении. Ответом на все вопросы на поле боя для французов станет артиллерия, способная расправляться как с отрядами противника, так и с его постройками.

Уникальным защитным сооружением французов является крепость. Построив военные здания в небольшом радиусе от крепости, те получают уникальный бонус и начинают производить войска значительно дешевле, чем обычно. Прямой экономический бонус: сэкономленные на войсках ресурсы можно направить на другие проекты.

Кроме того, французы обладают рядом уникальных бонусов и улучшений. Так, например, королевских рыцарей можно обучить «зализывать раны» после боя, повышая их выживаемость и снижая расходы на восполнение утраченных бойцов, а боевые улучшения в кузнице исследуются автоматически по достижении соответствующих им эпох.

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Релиз Age of Empires IV запланирован на 28 октября на PC.