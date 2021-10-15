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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Сеть просочились подробности и системные требования Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition
Требования для ремастеров игр 2001—2005 годов можно назвать запредельными.
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Так уж сложилось, что чем острее шило, тем сложнее утаить его в мешке. Вот и Rockstar не смогла удержать «секретную» информацию касательно сборника ремастеров Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas: на считанные мгновения она появилась в разделе техподдержки на официальном сайте компании, затем была удалена, но этих мгновений хватило, чтобы оперативные фанаты франшизы успели зафиксировать изложенную на странице информацию.

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Итак, сообщается, что реставрированные версии культовых частей франшизы порадуют улучшенным освещением, повышенной дальностью прорисовки, а также текстурами высокого разрешения. Набор, в общем-то, стандартный для любого бюджетного ремастера, однако требования к «железу» у него, если, конечно, сравнивать с оригинальными играми, поразительные.

Минимальные выглядят следующим образом:

  • процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX-6300;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon R9 280;
  • 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

  • процессор: Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 2600;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 570;
  • 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.
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Напомним, что сборник Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition должен выйти на PC и консолях до конца года, а на устройствах под управлением iOS и Android — в следующем году. Официально дата выхода сборника, равно как и его стоимость, не объявлялись.

#rockstar #grand theft auto the trilogy the definitive edition
6
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