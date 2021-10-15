А вот в XVIII—XX вв. лучшая оборона стала нападением.

Меньше двух недель остаётся до долгожданного запуска Age of Empires IV, поэтому повышение активности её разработчиков и увеличение частоты публикаций различных тематических видеороликов полностью обоснованно. Так, сегодня нашему вниманию представили специальный ролик, который вкратце объясняет нам стиль и стратегию игры за Англию.

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Разработчики описывают Англию как мастеров обороны, у которых всё способствует защите своих владений от посягательств недоброжелателей. Англичане обладают уникальным бонусом: их боевые отряды получают ускорение атаки при сражении рядом со своими замками. Также англичане известны, как лучшие лучники своей эпохи, поэтому данным видом метательного оружия у этой цивилизации вооружены даже крестьяне. Данное обстоятельство позволяет английским крестьянам самостоятельно отбиваться от небольших атак, не вступая при этом в губительный для них ближний бой.

Английские городские центры также обеспечивают надёжную защиту от ранних нападений, выстреливая больше стрел, чем аналогичные постройки у других цивилизаций. В феодальной эпохе в дело вступают лучники с длинными луками — уникальный английский отряд, обладающий большим радиусом атаки и наносящий больший урон, чем стандартные лучники.

Всё это англичанам нужно, чтобы защитить свою экономику, поддерживаемую более дешёвыми фермами и повышенной скоростью сбора ресурсов пищи. За Англию следует играть размеренно и имея чёткий план, и тогда победа будет за вами.

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Релиз Age of Empires IV — 28 октября.