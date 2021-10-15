Поиграем. Наверное.

2K Games совместно с Gearbox Software решили порадовать игроков и устроили в Borderlands 3 уик-энд бесплатного доступа. Предложение распространяется на все целевые платформы, на которых доступна игра, так что ни про кого не забыли. PC-версию можно опробовать в Steam. Формально акция продлится вплоть до вечера понедельника, 18 октября, так что времени на ознакомление с проектом у вас ещё предостаточно.

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Напомним, что Borderlands 3 вышла осенью 2019 года и на протяжении полугода была на PC эксклюзивом Epic Games Store. За время своего присутствия в продаже игра получила 83-процентный средневзвешенный общий пользовательский рейтинг, что можно трактовать как определённо достойный внимания продукт.

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Параллельно с выходными бесплатного доступа Borderlands 3 также участвует в распродаже, благодаря которой игру можно приобрести за 659 рублей вместо номинальных 1 999 рублей. Распродажа продлится почти до конца месяца — до 28 октября.