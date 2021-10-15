Несмотря на то, что новая Dragon Age, у которой, как бы вас ни пытались убедить в обратном некоторые бессовестные СМИ и примкнувшие к ним подражатели, формально пока нет ни порядкового номера, ни подзаголовка, была анонсирована ещё в конце 2018 года, подробностей проекта до сих пор днём с огнём не сыскать. Поэтому геймерам остаётся надеяться лишь на инсайдеров и различные публикации-намёки. В частности, несколько часов назад журналист издания VentureBeat Джефф Грабб сообщил, что новинка обойдёт стороной консоли прошлого поколения.
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О том, что новая Dragon Age будет эксклюзивом платформ текущего поколения (считаем, называть PS5 и Xbox Series «некстгеном» спустя год после их выхода уже как минимум нелепо), Граббу сообщили некие доверенные источники в Electronic Arts. Также эта информация подтверждается публикацией на страничке одного из разработчиков из BioWare.
По всей видимости, новая Dragon Age будет достаточно масштабной и требовательной игрой, и её выход на «пастгене» либо невозможен вовсе из-за технических ограничений, либо сопряжён с колоссальными затратами по «оптимизации».
В этом году осталось только одно крупное игровое мероприятие, где, теоретически, наконец-то могут полноценно показать новую Dragon Age. Это The Game Awards 2021, которая пройдёт 9 декабря.