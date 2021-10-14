Стратегия Age of Empires III: Definitive Edition получила большой патч, который содержит в себе много нового контента и балансные правки. По случаю годовщины с момента релиза авторы также подготовили праздничное внутриигровое событие, принять участие в котором можно будет до 26 октября.
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Для получения внутриигровых бонусов нужно выполнять ежедневные задания, собрать все «плюшки» можно за пять дней. Последнее ограничение связано с тем, что в сутки разрешается выполнить только одно задание.
Также в Age of Empires III: Definitive Edition после установки патча появятся три новые карты. Для двух локаций в качестве сеттинга выбрана Южная Америка, ещё одна сделана для Африки.
Отдельный пункт «патчноута» — кастомизация инков. Игрокам предоставится возможность примерить новые облики для воинов, новые карточки и оценить правки в балансе. Наконец, патч за номером 47581 устраняет баги (к сожалению, они ещё случаются), повышает производительность, правит экономику с характеристиками юнитов.
Оригинальная версия Age of Empires III вышла в далёком 2005 году, издание Definitive Edition появилось в продаже в октябре прошлого года. Улучшенная версия стратегии включает в себя все дополнения и предлагает к ознакомлению новый контент. На странице в Steam у неё есть 75% рейтинга на основании почти 19 тысяч отзывов.