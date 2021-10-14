Несколько дней назад Larian Studios пообещала, что вскоре выпустит шестое и по совместительству крупнейшее обновление за время существования ранней версии Baldur’s Gate 3. День запуска обновления состоялся сегодня, и вот, разработчики поделились, что конкретно входит в его состав.
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Самое главное — новый игровой класс, Чародей. Этот боевой маг, специализирующийся на дикой магии и родстве с драконами, станет отличным дополнением для вашего отряда, а его уникальные способности и заклинания смогут обеспечить уникальный отыгрыш. В арсенале чародея имеются и защитные заклинания, так что этот класс сможет не только надавать магических подзатыльников с большого расстояния, но и постоять за себя.
Дальше по списку идут графические и технологические усовершенствования. Заявлена переработка освещения, внедрение объёмного тумана, динамических облаков и эффектов рассеивания. Добавлена поддержка технологий NVIDIA DLSS и AMD FSR.
Новая локация — Гримфордж. Некогда была крепостью-кузницей, где создавалось мощнейшее оружие. Сейчас — запутанная тень былого величия самой себя. Также заявлены стандартные для любого патчноута правки баланса, улучшения стабильности и исправления ошибок.