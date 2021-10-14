Издание IGN воспользовалось своим привилегированным положением в игровой индустрии и, вооружившись ранней пресс-версией детективного приключения Sherlock Holmes Chapter One, опубликовало вступительные пятнадцать минут игрового процесса проекта. Подобные публикации очень полезны и практически полностью безопасны с точки зрения сюжетных спойлеров: никто в современном игропроме не вставляет ничего особо важного во вступительные, можно даже сказать, обучающие игровые локации.
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Sherlock Holmes Chapter One повествует о том, как молодой Шерлок Холмс возвращается на родной средиземноморский остров Кордона, чтобы расследовать одно из тяжелейших (если не тяжелейшее) дело в своей жизни — загадочную смерть собственной матери.
В игре заявлено наличие около четырёх десятков заданий, из которых пять — крупные сюжетные. Общее прохождение игры займёт около пятидесяти часов. Релиз — 16 ноября на всех актуальных платформах.