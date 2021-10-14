Неоднозначный демоническо-эротический хоррор Succubus на прошлой неделе добрался до персональных компьютеров и даже умудрился получить высокие оценки. Впрочем, реальность такова, что столь нишевые продукты физически не могут окупиться на какой-то одной платформе, поэтому выпуск Succubus на других стационарных платформах — вопрос времени. Так, выяснилось, что игра заглянет на консоли Xbox и PlayStation обоих поколений и даже на гибридную приставку Switch уже в следующем году. Пока без конкретики.
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Напомним, что в Succubus нам необходимо зачистить локации ада, не попав при этом под тлетворное влияние местных соблазнительных демонесс. Проект является продолжением скандального экшена Agony, и, судя по пользовательским оценкам, сиквел удался, избавившись при этом от несовместимых с жизнью родовых травм оригинала.