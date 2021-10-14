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Новости Software Игнатий Колыско
Россия заняла третье место в мире по майнингу Bitcoin с долей хэшрейта в 11,23%
Зато с Китаем всё понятно.
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Специалисты из Кембриджского университета провели масштабное исследование, которое напрямую затронуло вопросы добычи криптовалюты Bitcoin. В результате всего была составлена карта вычислительных мощностей, наглядно демонстрирующая, как обстоят дела в разных странах с майнингом.

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Общая потребляемая мощность сети оказалась на уровне 100 ТВт/час. Топ-3 стран по объёму майнинга выглядит следующим образом:

  • США — 35,4% от мирового хэшрейта;
  • Казахстан — 18,10% от мирового хэшрейта;
  • Россия — 11,2% от мирового хэшрейта.

Доля России увеличилась с 2019 года с 5,9% до 11,2%, а Китай в рейтинг и вовсе не попал из-за введения государственного запрета на майнинг, которое было принято в июле текущего года. Напомним также, в Китае с сентября также ограничены платежи в криптовалюте.

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На момент написания данного материала курс Bitcoin составляет $57,6 тысяч, а Ethereum — $3,6 тысячи. Только в октябре стоимость основных криптовалют выросла в среднем на 20%.

#майнинг #bitcoin #ethereum
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Кеша
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Сергей Андреевич
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не спеши )) в январе выйдут видяхи рестайлинг с ртх 12 гб озу вот тогда пердаки равнут не подецки )
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ev_rus
16:47
Море в инете тестов нормальных людей, понимающих в блоках питания, напряжениях. Все современные средние компы, всякие i5 процы с 16 оперативкой, да если еще без отдельной звуковушки и двд, со всеми эт...
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Твоя мамка
16:47
Как так? Майнинг же невыгадин
Россия заняла третье место в мире по майнингу Bitcoin с долей хэшрейта в 11,23%
Сева Шевченко
16:45
Среднестатистическая бабка из переферии от 8 тыс пенсия. Понял, урод? А свекла в Ленте 75, а сахар 52 и так далее - Это блять якобы 6:% инфляции, о которой врет росстат
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pOdOnOg
16:44
Интересно, что я тут тренирую...)))
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ev_rus
16:44
У меня на нем 9400 с Зальманом, 2х8 оперативы, 3060 ОС, 5 кулеров 120 одного только корпуса Корсар, винт, мать, писак блюрай, отдельная звуковая карта Сreative. Мало, глупыш? Рязань ставь себе, я Амд...
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Marcus Melyra
16:42
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FELSHER
16:42
Среднестатистическая российская бабка может себе и ферму за оверпрайс позволить. И майнеров в очереди перестоять... Благо им это не надо.
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