Специалисты из Кембриджского университета провели масштабное исследование, которое напрямую затронуло вопросы добычи криптовалюты Bitcoin. В результате всего была составлена карта вычислительных мощностей, наглядно демонстрирующая, как обстоят дела в разных странах с майнингом.
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Общая потребляемая мощность сети оказалась на уровне 100 ТВт/час. Топ-3 стран по объёму майнинга выглядит следующим образом:
- США — 35,4% от мирового хэшрейта;
- Казахстан — 18,10% от мирового хэшрейта;
- Россия — 11,2% от мирового хэшрейта.
Доля России увеличилась с 2019 года с 5,9% до 11,2%, а Китай в рейтинг и вовсе не попал из-за введения государственного запрета на майнинг, которое было принято в июле текущего года. Напомним также, в Китае с сентября также ограничены платежи в криптовалюте.
На момент написания данного материала курс Bitcoin составляет $57,6 тысяч, а Ethereum — $3,6 тысячи. Только в октябре стоимость основных криптовалют выросла в среднем на 20%.