Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Сеть просочился трейлер зомби-режима Call of Duty Vanguard
Думали, хоть какая-то часть обойдётся без этой избыточности?
анонсы и реклама
Новейшие RX 6600 в Регарде
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-17000р на RTX 3070 ASUS

Зомби-режимы в играх серии Call of Duty пользуются неожиданно высокой популярностью, поэтому то, что и грядущая Call of Duty Vanguard не обойдётся без него, было предельно очевидно. Сегодня догадки подтвердились утечкой соответствующего трейлера. Смотрим, пока не удалили.

реклама

В зомби-режиме Call of Duty Vanguard нам предстоит сражаться с армиями восставших из мёртвых нацистов и их приспешников, и в этом плане режим будет до боли напоминать ответвление серии Sniper Elite под названием Zombie Army. Заявлено наличие как огнестрельного, так и магического оружия.

анонсы и реклама
Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-39 000р на MSI RTX 3080
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Релиз Call of Duty Vanguard должен состояться 5 ноября.

#activision #sledgehammer games #call of duty vanguard
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Все детали шестого сезона Call of Duty: Black Ops и Warzone, который стартует уже на следующей неделе
«Нулевая терпимость к читерам»: Activision опубликовала обращение к игровым «жуликам»
Ужасы Второй мировой в трейлере сюжетной кампании Call of Duty Vanguard
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я купил блок питания на 750 ватт для бюджетного компьютера
165
Windows 10 Pro за 8.19 доллара в магазине KeysOff в рамках акционной распродажи со скидками до 90%
О пользе компьютерных игр
33
Обзор и тестирование моноблока ASUS Vivo AiO 24 V241
9
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat. Часть четвертая
3
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
2

Сейчас обсуждают

nax
16:57
вот куда делось "золото партии"
Россия заняла третье место в мире по майнингу Bitcoin с долей хэшрейта в 11,23%
torrantul
16:57
Где-то икнул одни Хуанг, заедающий черную икру, красной. Карты берут и без игорь как горячие пирожки, и за оверпрайс х3...
Новую видеокарту AMD Radeon RX 6600 протестировали в майнинге
nax
16:56
ПК даёт больше свободы.
Бюджетная GeForce RTX 3050 Ti получит 12 Гб памяти, 192-битную шину и цену до $260 – Wccftech
Леди Яга
16:56
Ошибаешься. Педерастию и скотоложство убрали еще в 10й версии. Исключительно по просьбам трудящихся )
О пользе компьютерных игр
Кеша
16:55
да сидит на старой доске и с новым процем и тарабанет интел с новой доской и новом процем. и что здесь плохого.
AMD о планах на 2022г: CPU на Zen 3 с 15% приростом в играх, переход на DDR5 и отказ от big.LITTLE
misterYoda
16:54
То же говорили и в августе про осень. Нифига цены не упадут. Онлайн трейд 6600-е уже по 67к продаёт.)) Психи вообще. Так что за 45 ещё ничо за этот мусор. А если ждать, то 3070 супер с 16 гигами, но и...
Видеокарты RX 6600 были раскуплены в магазинах РФ за минуты, а перекупщики уже продают их на Авито
Кеша
16:53
мать у интела меняют каждый год новый проц новая мама стыдоба иди работай на новую маму :-)
AMD о планах на 2022г: CPU на Zen 3 с 15% приростом в играх, переход на DDR5 и отказ от big.LITTLE
nax
16:52
Причём здесь это ?
Беларусам, подписанным на "экстремисткие" телеграм-каналы, грозит тюремный срок
Сергей Андреевич
16:48
не спеши )) в январе выйдут видяхи рестайлинг с ртх 12 гб озу вот тогда пердаки равнут не подецки )
Видеокарты RX 6600 были раскуплены в магазинах РФ за минуты, а перекупщики уже продают их на Авито
ev_rus
16:47
Море в инете тестов нормальных людей, понимающих в блоках питания, напряжениях. Все современные средние компы, всякие i5 процы с 16 оперативкой, да если еще без отдельной звуковушки и двд, со всеми эт...
5 причин, по которым я купил блок питания на 750 ватт для бюджетного компьютера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем