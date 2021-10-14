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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Call of Duty Vanguard показали трейлер зомби-режима
Думали, хоть какая-то часть обойдётся без этой избыточности?
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Обновлено: трейлер опубликован официально.

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Зомби-режимы в играх серии Call of Duty пользуются неожиданно высокой популярностью, поэтому то, что и грядущая Call of Duty Vanguard не обойдётся без него, было предельно очевидно. Сегодня догадки подтвердились утечкой соответствующего трейлера. Смотрим, пока не удалили.

В зомби-режиме Call of Duty Vanguard нам предстоит сражаться с армиями восставших из мёртвых нацистов и их приспешников, и в этом плане режим будет до боли напоминать ответвление серии Sniper Elite под названием Zombie Army. Заявлено наличие как огнестрельного, так и магического оружия.

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Релиз Call of Duty Vanguard должен состояться 5 ноября.

#activision #sledgehammer games #call of duty vanguard
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