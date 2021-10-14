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Capcom поделилась двумя новостями: по традиции, одна хорошая, другая, скорее, не очень. Начнём с хорошей: все желающие могут ознакомиться с демоверсией Monster Hunter Rise для PC, просто перейдя на страницу игры в Steam и нажав на соответствующую кнопку.

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Другая новость касается представленной в Monster Hunter Rise на PC системы DRM-защиты Denuvo. В зависимости от восприятия конкретного игрока данное известие можно охарактеризовать либо как нейтральное, либо как резко отрицательное. Дело в том, что, согласно тестированиям, наличие Denuvo вредит производительности защищаемых игр.

Впрочем, Capcom известна тем, что время от времени удаляет данную систему из своих проектов: защита играм требуется только на стартовых этапах, когда издательство собирает максимальную выручку, а дальше платить отчисления разработчикам Denuvo уже экономически нецелесообразно.

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Релиз Monster Hunter Rise на PC запланирован на 12 января. Изначально данная игра была Switch-эксклюзивом.