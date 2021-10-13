Инвестиции тоже получены.

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открыли студию Possibility Space. Уже известно, что новая компания займётся производством AAA-игры. На правах самого главного в Possibility Space числится Джефф Стрейн — ведущий разработчик Blizzard и бывший руководитель Undead Labs. Он когда-то трудился над проектами серии Diablo, StarCraft и Warcraft.

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Господин Стрейн дал понять, что новообразованная Possibility Space сможет работать удалённо без ограничений по месту проживания. Причины для такого решения, кажется. никому объяснять не надо. Бывший руководитель Undead Labs надеется нанимать персонал для своей студии со всего мира, не подвергая его опасности заражения коронавирусом. Но головной офис у Possibility Space есть, он расположен в Новом Орлеане.

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По поводу своего первого AAA-проекта разработчики пока не торопятся делиться подробностями. Джефф Стрейн только дал понять, что речь идёт об игре с очень сильной многопользовательской составляющей. Первые деньги на разработку были получены от Фонда экономического развития Луизианы и Transcend Fund.