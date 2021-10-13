На выходных завершилось открытое бета-тестирование Battlefield 2042. Обычно подобные события принято отмечать публикациями занимательной игровой статистики, и DICE не стала изображать из себя исключительную, и продолжила славную традицию.
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Итак, за период с 6 по 10 октября, в который проводилось открытое бета тестирование, включая ранний доступ к оному за оформление предзаказа на Battlefield 2042 или пользование подпиской EA Play, игроки сгенерировали внушительную статистику. Наиболее любопытными (по мнению разработчиков, разумеется) пунктами которой DICE поделилась с нами несколько минут назад.
Итак, за четыре дня открытого бета-теста пользователи выстрелили из своего оружия свыше семнадцати миллиардов патронов и призвали 10,8 млн четырёхногих роботов «Рейнджер». Конкретно на поле боя «Космодром» игрокам удалось осуществить 380 283 пуска ракеты; 58 557 пусков окончились катастрофой. Торнадо появлялся без малого 95 000 раз, причём всегда в него влетал хотя бы один игрок. Откуда у DICE имеется столь нишевая статистика, неясно, но очевидно одно — за время бета-тестирования игроки вдоволь порезвились.
Релиз Battlefield 2042 запланирован на 19 ноября.