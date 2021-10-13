Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Продажи кооперативной головоломки It Takes Two преодолели отметку в три миллиона копий
Проект был очень тепло встречен пользователями.
анонсы и реклама
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
RTX 3080 уже стоит не сильно больше 100 тр
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке

Разработчики из Hazelight Studios вместе со своим экспрессивным руководителем Юсефом Фаресом сообщили о том, что продажи их кооперативной приключенческой головоломки It Takes Two преодолели психологически важную (для студии) отметку в три миллиона экземпляров.

реклама

По словам Юсефа Фареса, разработчикам приятно осознавать тот факт, что их творение пришлось по душе столь большому числу игроков — эта мысль согревает их сердца. Авторы поблагодарили игроков за поддержку.

анонсы и реклама
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену
-39 000р на MSI RTX 3080
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
-17000р на RTX 3070 ASUS

Напомним, что It Takes Two вышла в конце марта, и уже спустя неполный месяц разошлась миллионным тиражом, а спустя три месяца — двухмиллионным. Если тенденция сохранится, то «юбилейный» пятый миллион продаж вполне может выпасть на конец следующего года.

#it takes two #hazelight studios
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Прохождение кооперативной игры It Takes Two займёт примерно вдвое больше времени, чем A Way Out
Геймплейный трейлер It Takes Two от создателей A Way Out полностью посвящён разнообразию игровых механик
Решение головоломок в первых 22 минутах геймплея It Takes Two
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: октябрь 2021
16
Полезные и нужные сегодня программы и онлайн-сервисы: от торрентов до Госуслуг
46
5 причин, по которым я купил блок питания на 750 ватт для бюджетного компьютера
130
Windows 10 Pro за 8.19 доллара в магазине KeysOff в рамках акционной распродажи со скидками до 90%
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat. Часть третья
2
Обзор и тестирование моноблока ASUS Vivo AiO 24 V241
4

Сейчас обсуждают

Михаил Белан
16:38
А почему ты суешь свой самописанный комплект в не свой варзон ? Вот напиши свой варзон и активижн и дрочи там в соло. Почему я или еще тот другой кто-то должен играть с тобой? Вот пиши себе игру и и...
«Нулевая терпимость к читерам»: Activision опубликовала обращение к игровым «жуликам»
Андрей Иванов
16:38
Цифре пофиг или гул в динамиках появляется?
5 причин, по которым я купил блок питания на 750 ватт для бюджетного компьютера
REY_B_
16:38
При чём тут? - У Мелкософта сейчас глава Сатья Наделла. Напортачить для индусов обычное дело. Индусы не немцы, чтобы работать дотошно. Не китайцы, чтобы пахать до посинения. Не русские, чтобы сделать ...
Новый патч с исправлениями для Windows 11 ещё больше снизил производительность процессоров AMD Ryzen
Просто Хомяк
16:36
3060 Super с 12 ГБ — вот это нормальная карта будет, если выпустят.
Бюджетная GeForce RTX 3050 Ti получит 12 Гб памяти, 192-битную шину и цену до $260 – Wccftech
Вскукарек Интелбоев
16:36
Да её точно также майнеры выгребут подчистую
Новая GeForce RTX 3080 может получить графический процессор GA102-220 и только 12 ГБ памяти
RangerXP
16:35
Эти устаревшие 70% даже официально не поддерживаются Win11. В любой момент Мелкософт может перекрыть кислород сидящим на Хасвелле и т.п.
Новый патч с исправлениями для Windows 11 ещё больше снизил производительность процессоров AMD Ryzen
REY_B_
16:34
И у этих 70% чаще всего 2-4 ядра. Выходит под большее винду оптимизировать и не надо?
Новый патч с исправлениями для Windows 11 ещё больше снизил производительность процессоров AMD Ryzen
evsapelkin
16:34
значит купим Cамсунг s20fe
Глобальная версия Realme GT Neo 2 получила Snapdragon 870, NFC и 120-Гц дисплей по цене от $425
RangerXP
16:33
По имеющимся тестам Win11 все процессоры снизили свою производительность. Получили буст только мифические Алдерлейки.
Новый патч с исправлениями для Windows 11 ещё больше снизил производительность процессоров AMD Ryzen
evsapelkin
16:33
а также беспроводную зарядку
Глобальная версия Realme GT Neo 2 получила Snapdragon 870, NFC и 120-Гц дисплей по цене от $425
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем