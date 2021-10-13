Разработчики из Hazelight Studios вместе со своим экспрессивным руководителем Юсефом Фаресом сообщили о том, что продажи их кооперативной приключенческой головоломки It Takes Two преодолели психологически важную (для студии) отметку в три миллиона экземпляров.
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По словам Юсефа Фареса, разработчикам приятно осознавать тот факт, что их творение пришлось по душе столь большому числу игроков — эта мысль согревает их сердца. Авторы поблагодарили игроков за поддержку.
Three. Million. Units. Sold.💥 #ItTakesTwo— Hazelight Studios (@HazelightGames) October 13, 2021
The thought of so many people enjoying our game is humbling and heartwarming. ❤️ You’ve all helped send a clear message - co-op adventures are here to stay!
Напомним, что It Takes Two вышла в конце марта, и уже спустя неполный месяц разошлась миллионным тиражом, а спустя три месяца — двухмиллионным. Если тенденция сохранится, то «юбилейный» пятый миллион продаж вполне может выпасть на конец следующего года.