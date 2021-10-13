При этом действительно «токсичный» — командный чат — останется.

Для абсолютного большинства людей, причисляющих себя к когорте геймеров, времяпрепровождение в видеоиграх является одним из немногих доступных видов досуга, и никому не хочется выслушивать или читать в свой адрес различные гневные выпады со стороны других пользователей. В отдельных играх, в частности, в League of Legends, игровая «токсичность» достигла таких масштабов, что разработчики не придумали ничего лучше, как попросту отключить общий игровой чат — когда разные команды могут общаться между собой.

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Как пишут представители студии Riot, если изначально общий чат позволял участникам обеих команд обмениваться «остроумными сообщениями», то последнее время туда изливается в основном негатив. Отрицательным эмоциям в игре не место, поэтому студия приняла решение об отключении общего чата уже в грядущем обновлении 11.21. Важно помнить, что отключается именно чат: игроки продолжат слышать и видеть эмоции персонажей и взаимодействия, вызываемые горячими клавишами.

Командный чат при этом останется; и хотя Riot полностью отдаёт себе отчёт в том, что именно командный чат в основном и является рассадником «токсичности», но отключать его не будут, поскольку он важен для коммуникации между игроками.

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Riot понимает, что вышеизложенные меры имеют свои негативные последствия, но плюсы, как считают в студии, перевешивают минусы.