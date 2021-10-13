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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В целях борьбы с «токсичностью» в League of Legends отключат общий чат
При этом действительно «токсичный» — командный чат — останется.
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Для абсолютного большинства людей, причисляющих себя к когорте геймеров, времяпрепровождение в видеоиграх является одним из немногих доступных видов досуга, и никому не хочется выслушивать или читать в свой адрес различные гневные выпады со стороны других пользователей. В отдельных играх, в частности, в League of Legends, игровая «токсичность» достигла таких масштабов, что разработчики не придумали ничего лучше, как попросту отключить общий игровой чат — когда разные команды могут общаться между собой.

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Как пишут представители студии Riot, если изначально общий чат позволял участникам обеих команд обмениваться «остроумными сообщениями», то последнее время туда изливается в основном негатив. Отрицательным эмоциям в игре не место, поэтому студия приняла решение об отключении общего чата уже в грядущем обновлении 11.21. Важно помнить, что отключается именно чат: игроки продолжат слышать и видеть эмоции персонажей и взаимодействия, вызываемые горячими клавишами.

Командный чат при этом останется; и хотя Riot полностью отдаёт себе отчёт в том, что именно командный чат в основном и является рассадником «токсичности», но отключать его не будут, поскольку он важен для коммуникации между игроками.

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Riot понимает, что вышеизложенные меры имеют свои негативные последствия, но плюсы, как считают в студии, перевешивают минусы.

#riot games #league of legends
4
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Sergey Grigorev
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12sunflowers
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Так все просто же - пучинячьи идеи противоречат человеческой природе, потому и без концлагеря они никак не работают Поправл, не благодари.
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CHiCHo
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можно запросто сократить ДО 10 млн штук, никто и не заметит. Бессмысленное расходование кремния, металлов и пластиков.
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12sunflowers
15:05
Как путинистов не корми - получается концлагерь. Поправил, не благодари
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Сергей Андреевич
15:05
проц 200 вт проц видюха 300 вт + периферия умна 3 харда по 4 тб + 5 кулеров pwm еще 200 вт итого 700 примерно .. бп 875 W ThermalTake, хз брать 3090 за 200 косых и экономить на бпитания это отсутств...
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laon
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То есть предлагаешь зелоту отрубить пальцы по локти? Это сурово, но справедливо..
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12sunflowers
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>В Китае планируют ввести уголовную ответственность для майнеров и запретить новости о криптовалютах Надо и в росеи такое слелать
В Китае планируют ввести уголовную ответственность для майнеров и запретить новости о криптовалютах
Vovantro
15:03
Более того, они ещё и банят аккаунт за негатив и мат в чате, в том числе и перманентно.
В целях борьбы с «токсичностью» в League of Legends отключат общий чат
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