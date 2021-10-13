Энтузиасты всех стран и континентов продолжают поддерживать огонь жизни в The Witcher 3 Wild Hunt, выпуская для культовой RPG различные модификации и публикуя видеоролики с демонстрацией работы игры после их установки. На сей раз видеоролик опубликовали авторы уже хорошо известного читателям наших редакционных новостей (а также материалов из смежного никак не связанного с редакцией раздела) YouTube-канала Digital Dreams.
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Авторы установили на The Witcher 3 Wild Hunt свыше пятидесяти модификаций, включая мод на освещение PLU 7.0, а также имитацию трассировки лучей. Вся эта прелесть воспроизводится на компьютере с процессором AMD Ryzen 9 3900X, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3090 и 32 Гбайтами оперативной памяти.
Стоит напомнить, что в производстве в CD Projekt RED находится полноценная «некстгенная» версия The Witcher 3 Wild Hunt, но пока совсем не ясно, смогут ли разработчики доделать проект до конца текущего года.