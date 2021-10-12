Через месяц состоится релиз The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition. Технически новое издание представляет собой Special Edition с большим набором фанатского контента из «Клуба творчества», и, более того, для всех обладателей «специального издания» обновление до издания юбилейного будет абсолютно бесплатным. Казалось бы, всё замечательно, сплошные плюсы, если бы не одна замеченная моддером Extrwi, автором инструментария SKSE, особенность.
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По словам моддера, в Special Edition используется компилятор Microsoft Visual Studio 2015, тогда как в Anniversary Edition было произведено его обновление до Visual Studio 2019. Как следствие, многим авторам модификаций придётся обновить свои творения, причём масштаб необходимых к внесению изменений может быть поистине огромным: всё зависит от объёма и сути самой модификации.
Как справедливо отмечает Extrwi, многие авторы модификаций могли уже отойти от дел, что сделает применение их контента в Anniversary Edition попросту невозможным. Следует дождаться выпуска юбилейного издания и почитать первые отзывы пользователей модификаций. Если опасения разработчика подтвердятся, а вам дороги установленные модификации, то с обновлением «Скайрима» следует повременить.