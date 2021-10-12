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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Загадочный режим Hazard Zone для Battlefield 2042 покажут уже в этот четверг
Пока что о нём известны только слухи.
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Battlefield 2042 должна стать богатой на различные игровые режимы. Здесь будет и классический «Захват», который в масштабах Battlefield 2042 носит название «Тотальный военный конфликт», и своеобразная песочница, в рамках которой игроки смогут участвовать в самых фантастических сражениях вне времени, а также загадочный режим Hazard Zone («Опасная зона»). Информации о последнем пока совсем нет, но уже на этой неделе сие недоразумение будет исправлено.

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Elecrtonic Arts и DICE объявили о том, что премьерный видеоролик режима Hazard Zone будет опубликован в этот четверг, 14 октября, в 18:00 по московскому времени. Пока что о данном режиме известны только слухи, согласно которым, он представляет собой своеобразный гибрид Escape from Tarkov и Fortnite, а игрокам необходимо собирать обрывки разведданных, противостоя как живым соперникам, так и бойцам под управлением ИИ.

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Релиз Battlefield 2042, напоминаем, назначен на 19 ноября.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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