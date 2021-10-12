Разработчиков перезапуска Saints Row из Volition «прорвало» на публикацию новых видеороликов с демонстрацией игрового процесса своего творения. Вчера вечером нам показали прогулки по вымышленному городу Санто-Илесо, где разворачивается действие новинки, сегодня же нас познакомили с основными районами города.
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Всего Санто-Илесо разбит на пятнадцать районов, каждый со своим уникальным видом, темпом и стилем жизни. В рамках данной демонстрации нам показали только три из них — те районы, которые контролируют конкурирующие группировки. Так, например, группировка «Идолы» контролирует элитную часть города, «Маршалы» оккупировали деловой центр, а «Пантеры» бесчинствуют в бедном районе Провиденция.
Группировке «Святых», за которую мы и будем играть, предстоит захватить контроль над всем городом, в том числе выбить конкурирующие фракции из своих, если так можно выразиться, штаб-квартир.
Релиз новой Saints Row назначен на 25 февраля на всех актуальных платформах.