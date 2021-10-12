Разработчики из Eidos Montreal, которые стали первыми в AAA-сегменте игровой индустрии, кто перешёл на четырёхдневную рабочую неделю, не стали изменять сложившейся традиции и опубликовали запускающий видеоролик Marvel’s Guardians of the Galaxy за две недели до непосредственного релиза.
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В нижеуказанном видео можно заметить главных героев проекта, а также их необъятное чувство юмора, если, конечно, взаимные «подколы» можно считать юмором.
Релиз — 26 октября на PC и обоих поколениях консолей Xbox и PlayStation.