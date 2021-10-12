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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Ты не староват для такой причёски?»: трейлер к скорому выходу Marvel’s Guardians of the Galaxy
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Разработчики из Eidos Montreal, которые стали первыми в AAA-сегменте игровой индустрии, кто перешёл на четырёхдневную рабочую неделю, не стали изменять сложившейся традиции и опубликовали запускающий видеоролик Marvel’s Guardians of the Galaxy за две недели до непосредственного релиза.

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В нижеуказанном видео можно заметить главных героев проекта, а также их необъятное чувство юмора, если, конечно, взаимные «подколы» можно считать юмором.

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Релиз — 26 октября на PC и обоих поколениях консолей Xbox и PlayStation.

#square enix #eidos montreal #guardians of the galaxy #marvels guardians of the galaxy
3
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