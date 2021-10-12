Не секрет, что старт MMO-проекта New World был омрачён неготовностью игровых серверов к такому наплыву пользователей и, как следствие, длиннющими очередями на вход, из-за чего раздосадованные игроки моментально обрушили пользовательский рейтинг новинки в Steam. Но время идёт, проблемы решаются, и восприятие проекта меняется. Так, сегодня средневзвешенный пользовательский рейтинг New World в Steam перестал быть «Смешанным» и сменился на «В основном положительный».
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Люди стали больше оценивать непосредственно игровой процесс, огромный мир и богатые возможности New World, а не выплёскивать свой гнев на его техническую сторону.
В общей сложности количество пользовательских рецензий New World перевалило за 104 тысячи, из которых свыше семидесяти тысяч — положительные.
Релиз New World состоялся в конце сентября и стал первым успешным проектом игрового подразделения Amazon. Настолько успешным, к слову, что основатель компании Джефф Безос лично отметил заслуги разработчиков и похвалил их за старания, отметив, что упорство и труд способны творить чудеса.