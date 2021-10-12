Интересно, какие там жанры будут в почёте?

Игровое подразделение Sony наняло Никола Себастьяни, бывшего руководителя Apple Arcade, который будет теперь заниматься развитием мобильного направления. По данным социальной сети LinkedIn, бывший топ-менеджер Apple перешёл в команду PlayStation ещё в июле 2021 года уже в качестве главы мобильного направления. Отдельного анонса по этому поводу Sony не делала, поэтому и новость о переходе появилась только сейчас.

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До июля 2021 года Себастьяни занимался развитием подписочного сервиса Apple Arcade, а ещё раньше — управлением игрового бизнеса в App Store.

Напомним, Sony ещё в апреле текущего года занялась поисками руководителя мобильного направления. Уже тогда было объявлено, что компания планирует адаптировать свои большие игровые серии под портативный формат.

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В дополнение к этому, глава PlayStation Джим Райан отдельно заявлял, что для Sony критически важно зайти на мобильный игровой рынок и прочно там обосноваться.