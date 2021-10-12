Хотя релиз Warhammer 40,000 Chaos Gate — Daemonhunters — очередной игры в замученной до смерти франшизе — состоится только в следующем году, разработчики не скупятся на публикацию интересных и не очень подробностей игрового процесса. Сегодня, например, нашему вниманию представили геймплейный видеоролик, посвящённый игровой разрушаемости и тому, как её можно направить в свою пользу.
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На полях боя в Warhammer 40,000 Chaos Gate — Daemonhunters представлено множество различных объектов, которые могут быть разрушены, дабы обеспечить игроку кратко- или долгосрочное преимущество. Например, подорвав регулятор местного генератора, можно устроить локальный апокалипсис, который заберёт с собой сразу толпу противников. Разрушив мост или сломав статую, можно создать непреодолимые препятствия, вынуждающие оппонента идти другими путями. Подобных возможностей в игре будет великое множество.
Точной датой релиз Warhammer 40,000 Chaos Gate — Daemonhunters разработчики пока не делятся. Известно лишь о 2022-м году.