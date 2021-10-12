Некоторое время назад Ubisoft пообещала, что разрешит всем того желающим PC-геймерам бесплатно в течение суток поиграть в свой симулятор экстремальных видов спорта Riders Republic. Любопытное обстоятельство заключается в том, что формально Riders Republic ещё даже не вышла, а её уже разрешают опробовать бесплатно. По всей видимости, Ubisoft нечего скрывать, и она хочет сделать своеобразный пусть и сильно ограниченный по времени, но всё же аналог демоверсии.
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Есть, впрочем, одно «но»: акция бесплатного суточного доступа распространяется только на версию Riders Republic, распространяемую через сервис Ubisoft Connect (прежде был известен как Uplay). Много ли найдётся желающих заморачиваться с этим сервисом ради суточного доступа к нишевому проекту, вопрос открытый.
Релиз Riders Republic состоится через две недели — 28 октября — а у самой Ubisoft уже имеются наполеоновские планы касательно контентной поддержки новинки. Впрочем, у планов есть хоть и непрочное, но всё же основание — участники альфа- и бета-тестов в целом остались довольны игровым процессом проекта.