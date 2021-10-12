Красиво, дорого, технологично.

Журналистам игровых изданий выдали для ознакомления превью-версию гоночной аркады Forza Horizon 5, релиз которой должен случиться в следующем месяце. По результатам общения с одиночным режимом игры были записаны соответствующие геймплейные ролики, коих в Сети сейчас появилось великое множество.

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Если коротко, то авторы указанных изданий остались в восторге от увиденного, Playground Games смогла порадовать безупречной реализацией основных геймплейных механик, добавив в привычные формулы кое-что новенькое.

Самых высоких похвал удостоилась визуальная часть Forza Horizon 5 — нас ждёт действительно красивая игра, радующая глаз дорогими спецэффектами. Для проекта готовятся два основных режима картинки: производительность и качество. Занятный нюанс заключается в том, что определить разницу между двумя рендерами очень сложно. Только в случае с режимом производительности всё «летает» быстрее.

В геймплейном плане пятая часть копирует все лучшие наработки четвёртой. Только в Forza Horizon 5 появилась другая карта, сторонние сюжетные миссии и другие активности. Также в глаза бросается заметно возросший масштаб всего действа: новая гоночная игра от Playground кажется просто необъятно, хотя и в прошлый раз контента хватало с избытком.

Ролики от ведущих зарубежных изданий мы добавили в эту заметку — вы можете сами оценить старания разработчиков и попытаться удостовериться в том, что журналисты не врут.

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Напомним, Forza Horizon 5 должна поступить в продажу 9 ноября на PC, Xbox One и Xbox Series X|S. Обладатели активной подписки Xbox Game Pass получат доступ к игре сразу, в день релиза.