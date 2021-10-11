Команда вдохновлённых инди-разработчиков задумала сделать свой хоррор, который по атмосфере и устройству будет напоминать о Silent Hill и других классических проектах. Проект получил название Wronged Us, это должен быть атмосферный хоррор с элементами выживания. Его авторы не стесняются говорить о главных источниках вдохновения: Resident Evil, Silent Hill и даже Dark Souls.
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Подробностей об игре нет, в представленном коротеньком тизере нам показывают нечто странное — лучше вы сами на это посмотрите. Благо, ролик длится 20 секунд. Проект разрабатывается на базе движка Unreal Engine и должен выйти в 2022 году.
Ждём подробностей.