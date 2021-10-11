Закончилось испытание плачевно.

Имея в своём распоряжении просто нецензурное количество игровых франшиз, Ubisoft может позволить себе добавлять в новинки отсылки/пасхалки к другим сериям. Так случилось и в новенькой Far Cry 6.

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Один из игроков, взобравшись на наблюдательную вышку, заметил, что местная конструкция сильно напоминает возвышенность с выступом, с которого герои Assassin’s Creed, выполнив красивое сальто, прыгают вниз в стог сена. В культовой франшизе данный трюк называется «Прыжком веры», и геймер посчитал, что его наблюдательность и любопытство будут вознаграждены. Но нет: прыгнув с выступа в стог сена, Дани Рохас (герой Far Cry 6) просто разбился. Ни поздравительных слов, ни достижений — ничего.

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Возможно, таким образом разработчики Far Cry 6 решили высмеять механику прыжков веры из Assassin’s Creed, продемонстрировав их нереалистичность. Напоминаем, что Far Cry 6 вышла на прошлой неделе и, если не считать критики однотипного игрового процесса и сомнительной сюжетной линии, получила довольно высокие оценки.