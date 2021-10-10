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Новости Software Михаил Андреев
Похоже, отключение оверлея Ubisoft Connect способствует повышению производительности Far Cry 6
По крайней мере, об этом рапортуют неравнодушные пользователи.
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Современные видеоигры в большинстве случаев требуют для своего запуска специальные программы-загрузчики («лончеры»). Хотя данный «лишний» софт не должен оказывать никакого ощутимого воздействия на систему, но некоторые его элементы вполне могут отнимать достаточно ресурсов, чтобы страдало основное приложение — в данном случае видеоигра. Так, на просторах Reddit появилась информация о том, что оверлей Ubisoft Connect мешает стабильной работе Far Cry 6.

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По словам заметившего это пользователя, отключение оверлея Ubisoft Connect в его случае позволило повысить частоту кадров примерно на 15—30 %. Если с активированным оверлеем фреймрейт болтался в районе 48—60 кадров в секунду, то после его отключения частота кадров возросла примерно до семидесяти и никогда не проседала ниже шестидесяти. Отметим, что 60 кадров в секунду считаются минимальным комфортным порогом фреймрейта в современных играх.

Если верить пользователям Reddit, а не верить им причин нет, то отключение оверлея Ubisoft Connect и вправду способствует повышению стабильности работы Far Cry 6. Системы у всех разные, поэтому и показатели у всех тоже отличаются.

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Far Cry 6 вышла 7 октября и получила в целом высокие оценки. Без критики, конечно, не обошлось: многие отмечают нелепый сюжет и из года в год не меняющуюся структуру геймплея.

#ubisoft #far cry 6
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