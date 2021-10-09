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Новости Software Михаил Андреев
Blizzard показала сорок минут геймплея Overwatch 2 с участием кибератлетов
На это хотя бы можно смотреть, чего не скажешь о любительском геймплее.
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Пару недель назад прошёл финал Overwatch League, в рамках которого Blizzard показала свежие кадры Overwatch 2 и даже предоставила кибератлетам возможность сыграть в находящуюся в разработке версию сиквела. Так называемый шоу-матч продолжался около часа, и сегодня Blizzard наконец-то отыскала в своих закромах совесть и опубликовала соответствующие видеоролики.

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Таким образом, у всех фанатов Overwatch появилась возможность примерно представить себе, как будет выглядеть геймплей сиквела при серьёзном подходе к процессу. Напоминаем, что в Overwatch 2 значительно сменится концепция игрового процесса: в команде станет на одного участника (танка) меньше, что позволит увеличить динамичность геймплея и снизить влияние одной роли на ход всего матча.

Также в повышении динамичности игрового процесса должны помочь новые карты и целый новый игровой режим «Натиск». Разумеется, ретрограды пребывают в состоянии паники, но важно понимать, что игра ещё в активной фазе разработки, и через несколько месяцев всё может измениться до неузнаваемости.

Когда состоится релиз Overwatch 2, неизвестно, но инсайдеры и представители СМИ со ссылкой на надёжные источники сообщают, что Blizzard постарается завершить работу до следующего лета.

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#blizzard #overwatch 2
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