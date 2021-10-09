Тех, кого нельзя отстранять.

Последнее время на Twitch можно замечать трансляции, прямо или косвенно нарушающие правила самого сервиса. Например, трансляции в полуобнажённом виде и прочий, пусть даже и двусмысленно, но всё же сексуальный контент. По логике, многократные нарушения правил сервиса должны в итоге караться перманентной блокировкой, но некоторые стримеры лишь отделываются постоянными недолгими отстранениями. Естественно, это наводит на мысль о том, что не все стримеры равны, а некоторые из них равны больше других. И, похоже, данная мысль недалека от реальности.

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Как известно, на днях Twitch поплатился за свою беспечность и позволил злоумышленникам «угнать» со своих серверов больше сотни гигабайт данных, включая сведения о выплатах стримерам и иную конфиденциальную информацию. В частности, в утечке упоминается целый список стримеров, к которым глобальные модераторы сервиса не должны применять действий карательного характера.

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Хотя данный список выглядит как перечень «неприкосновенных» помогающих Twitch зарабатывать большие деньги стримеров, многие пользователи уверены, что на деле это просто список стримеров, которые наоборот прошли проверку на соответствие правилам. Так, например, в списке есть стример DjWheat, транслирующий прохождения игр вместе со своим несовершеннолетним сыном. Участие последнего в кадре, дескать, было одобрено администрацией Twitch, поскольку главным ведущим и единственным выгодоприобретателем остаётся сам DjWheat. Кроме того, в списке есть канал Sarbandia, принадлежащий Эммету Ширу, генеральному директору и сооснователю Twitch. Напротив него имеется пометка «Не блокировать ни по каким причинам». Видимо, администрация Twitch уверена, что руководитель всего сервиса уж точно не будет нарушать собственные правла.