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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В пошаговую стратегию Phoenix Point от создателя X-COM можно поиграть бесплатно до конца выходных
Можно-то можно, но нужно ли?
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Почти два года прошло с момента первоначального релиза Phoenix Point, и почти год — после окончания периода эксклюзивности для Epic Games Store. Проект не снискал практически никакой популярности, а его пользовательские отзывы оставляют желать лучшего. Разработчики из основанной создателем X-COM Джулианом Голлопом студии Snapshot Games это прекрасно осознают, поэтому решили провести в своём проекте выходные бесплатного доступа.

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Вплоть до конца воскресенья все желающие смогут опробовать Phoenix Point в Steam: для этого нужно лишь перейти на страницу игры в сервисе и нажать на соответствующую кнопку. В акции участвует Year One-издание игры, то есть, сама Phoenix Point и все успевшие выйти за первый год дополнения.

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Напомним, что геймплейно Phoenix Point сильно напоминает своего родоначальника в лице X-COM. Нам нужно встать во главе проекта «Феникс», призванного дать человечеству второй шанс и защитить его от инопланетной угрозы, в частности, от вируса, превращающего людей в жутких мутантов. Идея не нова ни под каким углом, но на прорыв разработчики из Snapshot Games, впрочем, и не рассчитывали.

#phoenix point #snapshot games
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