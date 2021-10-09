Почти два года прошло с момента первоначального релиза Phoenix Point, и почти год — после окончания периода эксклюзивности для Epic Games Store. Проект не снискал практически никакой популярности, а его пользовательские отзывы оставляют желать лучшего. Разработчики из основанной создателем X-COM Джулианом Голлопом студии Snapshot Games это прекрасно осознают, поэтому решили провести в своём проекте выходные бесплатного доступа.
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Вплоть до конца воскресенья все желающие смогут опробовать Phoenix Point в Steam: для этого нужно лишь перейти на страницу игры в сервисе и нажать на соответствующую кнопку. В акции участвует Year One-издание игры, то есть, сама Phoenix Point и все успевшие выйти за первый год дополнения.
Напомним, что геймплейно Phoenix Point сильно напоминает своего родоначальника в лице X-COM. Нам нужно встать во главе проекта «Феникс», призванного дать человечеству второй шанс и защитить его от инопланетной угрозы, в частности, от вируса, превращающего людей в жутких мутантов. Идея не нова ни под каким углом, но на прорыв разработчики из Snapshot Games, впрочем, и не рассчитывали.