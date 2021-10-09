В игре был DRM, а в GOG такие к продаже не допускаются.

Одним из идеологических догматов, по которым работает сервис цифровой дистрибуции GOG, является обязательное отсутствие какой бы то ни было DRM-защиты в продаваемых играх, дабы игроки могли спокойно запускать их даже без соединения с Сетью и с других компьютеров. По какой-то неувязке получилось так, что в GOG попало GotY-издание Hitman (2016), в котором DRM-защита в форме постоянного требования подключения к Интернету всё-таки присутствует.

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Естественно, постоянных пользователей GOG данное обстоятельство сильно огорчило; некоторые из них даже предположили, что администрация GOG постепенно отказывается от своих принципов. «Скандал» продолжаелся довольно долго, и вот, сегодня администрация сервиса наконец-то сообщила о принятии решения.

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Итак, Hitman Game of the Year Edition снят с продажи в магазине, поскольку игра не соответствует правилам размещения в GOG. По словам представителей сервиса, игроки были правы, когда указали им на ошибку: компания не должна была выпускать игру в продаже в таком виде. Администрация принесла извинения и поблагодарила пользователей за неравнодушие, которое демонстрирует, что им действительно небезразлична судьба GOG.