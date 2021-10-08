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Новости Software Игнатий Колыско
«Вампирская» королевская битва Vampire: The Masquerade — Bloodhunt получила первое крупное обновление
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Условно-бесплатная королевская битва Vampire: The Masquerade — Bloodhunt получила первое крупное обновление, открывающее второй акт. Порция контента содержит в себе набор сюжетных миссий, новый поток ежедневных заданий и новые цепочки квестов с множеством наград. Наборы косметических предметов тоже присутствуют — для условно-бесплатного проекта это очень важно.

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Акт 2 также правит игровой процесс, меняя характеристики оружия и механики лазания; с техническими ошибками он тоже проводит кое-какие исправительные операции. Bloodhunt дополнительно получила новую крытую боевую арену — концертный зал «Рудольфинум». Её добавили в игровой клиент после многочисленных запросов пользователей, которым важно было получить крытую локацию для поединков.

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Разработчики Vampire: The Masquerade — Bloodhunt пообещали и дальше пополнять свой проект новым контентом, в ближайшее время будет расширяться Акт 2. Ближе к концу года «вампирская» королевская битва должна заявиться на консоли PlayStation 5. В Steam у этого проекта пока есть только 65% рейтинга на основании более 16 тысяч отзывов.

#sharkmob ab #vampire the masquerade bloodhunt
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