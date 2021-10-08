Результаты такие, что без пояснения разобрать, где и какая платформа, почти невозможно.

3060 Ti за копейки в Регарде. Надо брать

3060 Ti за копейки в Регарде. Надо брать

Энтузиасты с YouTube-канала ElAnalistaDeBits вновь радуют игровую общественность наглядным видеосравнением ожидаемой игры на разных платформах. На сей раз очередь дошла до открытой бета-версии Battlefield 2042, которую авторы канала протестировали на четырёх устройствах: PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.

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Результаты оказались вполне закономерными: PC, PlayStation 5 и «старшая» версия Xbox Series выдают примерно одинаковую картинку, если не считать незначительные различия в положении кустиков и камешков, а также обеспечивают стабильный минимально приемлемый фреймрейт при высоком разрешении. Особняком стоит разве что младшая версия Xbox Series: здесь и текстурки «мыльнее», и дальность прорисовки невысокая, и рабочее разрешение самое низкое. Чудес в мире не бывает.

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Напоминаем, что сегодня в Battlefield 2042 стартовало полностью, безо всяких «но» открытое бета-тестирование. Продлится оно до воскресенья, 10 сентября, 10:00 по МСК. Релиз Battlefield 2042 запланирован на 19 ноября.