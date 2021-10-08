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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Читеры уже вовсю бесчинствуют на просторах открытой «беты» Battlefield 2042
Вот это оперативность читеростроительной промышленности...
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В том, что Battlefield 2042 рано или поздно наводнят читеры, сомнений не было: ни одна сетевая игра не обходится без этих виртуальных преступников. Однако что всё запущено до такой степени, что читеры объявились уже в тестовой бета-версии проекта, предположить было действительно непросто; и тем не менее, это случилось. Как сообщает авторитетный инсайдер Том Хендерсон, ему известно как минимум о двух продавцах читов, предлагающих свои «товары» для Battlefield 2042.

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Среди читов в основном популярностью пользуются классические «уоллхак», «аимбот» и другие приспособления для «автоматизации» игрового процесса. Как пишет Хендерсон, система защиты Easy Anti-Cheat была взломана за сутки, если она там вообще была активна.

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DICE данное обстоятельство пока не прокомментировала, зато ранее отметила, что бета-версии Battlefield 2042 уже несколько месяцев отроду, и что она отделилась от релизной сборки. Основное внимание разработчики уделяют именно релизной сборке, поэтому в день выхода Battlefield 2042, назначенный на 19 ноября, все обнаруженные геймерами недочёты должны быть исправлены. Впрочем, опять же, неизвестно, входит ли преодоление обороны античита в список вещей, которые DICE считает недоработками.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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