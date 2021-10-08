Вот это оперативность читеростроительной промышленности...

В том, что Battlefield 2042 рано или поздно наводнят читеры, сомнений не было: ни одна сетевая игра не обходится без этих виртуальных преступников. Однако что всё запущено до такой степени, что читеры объявились уже в тестовой бета-версии проекта, предположить было действительно непросто; и тем не менее, это случилось. Как сообщает авторитетный инсайдер Том Хендерсон, ему известно как минимум о двух продавцах читов, предлагающих свои «товары» для Battlefield 2042.

реклама

Среди читов в основном популярностью пользуются классические «уоллхак», «аимбот» и другие приспособления для «автоматизации» игрового процесса. Как пишет Хендерсон, система защиты Easy Anti-Cheat была взломана за сутки, если она там вообще была активна.

анонсы и реклама RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -39 000р на MSI RTX 3080 Крутейшая 3060 Asus STRIX дешево в Ситилинке RTX 3080 подешевела на треть за неделю -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU -17000р на RTX 3070 ASUS Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

DICE данное обстоятельство пока не прокомментировала, зато ранее отметила, что бета-версии Battlefield 2042 уже несколько месяцев отроду, и что она отделилась от релизной сборки. Основное внимание разработчики уделяют именно релизной сборке, поэтому в день выхода Battlefield 2042, назначенный на 19 ноября, все обнаруженные геймерами недочёты должны быть исправлены. Впрочем, опять же, неизвестно, входит ли преодоление обороны античита в список вещей, которые DICE считает недоработками.