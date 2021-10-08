Компания Capcom разместила у себя на сайте обновлённую информацию по продажам седьмой части Resident Evil. Разработчики в своём письменном заявлении делали особый акцент на тот факт, что RE7 является перезапуском серии с дебютировавшим видом от первого лица. То есть, команда сильно рисковала, но всё оказалось не напрасно.
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Итак, общие продажи Resident Evil 7 превысили 10 миллионов копий — это первая игра в серии, достигшая подобных показателей. Ещё в мае текущего года у седьмого «Резидента» было 9 миллионов копий, отсюда следует, что ещё один миллион игра собрала всего за 5 месяцев.
В письменном отчёте Capcom также указала, что вышедшая в мае текущего года Resident Evil Village смогла разойтись тиражом в 4,5 миллиона копий за первые два месяца, что тоже неплохо. До Resident Evil 7 самой продаваемым проектом серии считался ремейк Resident Evil 2 — его тираж недавно превысил отметку в 8,6 миллиона копий.
Что до седьмой части, то у PC-версии, которая представлена в Steam, есть аж 94% рейтинга на основании более 34 тысяч отзывов.