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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиасты сравнили Far Cry 6 на компьютерах и консолях: PC ожидаемо вне конкуренции
На PC лучше всё без исключения. Если есть деньги, конечно.
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Сегодня состоялся долгожданный релиз Far Cry 6. Игроки, у которых по каким-то причинам есть свободное время «на поиграть» в самый разгар рабочего/учебного дня, уже ринулись освобождать вымышленное государство Яра от жестокого, но желающего своей стране только лучшего правителя Антона Кастильо, ну а энтузиасты уже вовсю оценивают визуальное и техническое исполнение проекта на всех актуальных платформах.

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Так, YouTube-канал ElAnalistaDeBits справедливо считает актуальными платформами только PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, поэтому в масштабном видеотестировании отсутствует «пастген». Как нетрудно заметить по нижеуказанным кадрам, из всех платформ PC полностью вне конкуренции: здесь и самая высокая дальность прорисовки, и наиболее качественное сглаживание, и большее богатство графических «наворотов», и, естественно, выше производительность.

Впрочем, важно осознавать, что способный «вытянуть» Far Cry 6 на максимальных настройках в 4K при приемлемой частоте кадров компьютер в сегодняшних реалиях обойдётся геймеру в совершенно баснословные деньги. В то время как PlayStation 5 и Xbox Series X, пусть и ценой более слабенькой графики, но всё же обеспечивают стабильное воспроизведение новинки в 4K при 60 fps.

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Примечательно, что специалисты ElAnalistaDeBits высоко оценили проведённые Ubisoft оптимизационные работы над Far Cry 6. На любой платформе игра работает плавно и без нареканий.

#ubisoft #far cry 6
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