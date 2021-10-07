Разработчики из компании Facepunch раскрыли детали большого обновления для симулятора выживания Rust. Выход большой порции контента намечен уже на сегодня, поэтому важно сейчас упомянуть самое главное.
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Итак, патч добавляет в клиент Rust систему квестов. Игрокам разрешат получать специальные миссии у расставленных в безопасных зонах NPC, за выполнение заданий будет выдаваться металлолом и прочие награды. Персонажи будут просить заготовить пиломатериалы, наловить рыбы, разыскать спрятанные сокровища и всякое другое. Разработчики посчитали нужным рассказать, что любое задание от NPC можно выполнить несколько раз.
Сотрудники Facepunch Studios планируют и дальше заниматься развитием системы квестов, добавляя в игру отдельные задания для кооператива и PvP-режима. Текущее обновление для «выживастика» Rust также добавил занятный объект — фургон для кемпинга, который может стать точкой воскрешения. Он вмещает до четырёх человек, содержит в себе хранилище и мангал для приготовления еды.
Финальная версия Rust представлена в Steam с февраля 2018 года, у проекта имеется 87% рейтинга на основании более 544 тысяч отзывов.