Кадровые перестановки в компаниях — дело естественное и закономерное. Вот и в Gearbox Software произошли формальные перемены, в результате которых технически главой студии стал Стив Джонс, сменивший на этом посту Рэнди Питчфорда. Впрочем, последний всё равно остаётся руководителем глобального бренда Gearbox — Gearbox Entertainment, так что технически поменялось немногое: появилась лишь дополнительная ступень в сложной иерархической лестнице компании.
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По словам Питчфорда, проработав с Джонсом более двадцати лет, он может с уверенностью заявить, что Джонс лучше подходит на должность руководителя Gearbox Software и, определённо, поведёт команду в светлое будущее с новыми AAA-проектами и новыми франшизами.
Что же до самого Питчфорда, то на посту генерального директора Gearbox Entertainment, в состав которой помимо Gearbox Software также входят «звенья» Gearbox Publishing и Gearbox Studios, он будет отвечать за принятие стратегических и творческих решений. Проще говоря, определять направление движения и обеспечивать взаимодействие всех подразделений компании.