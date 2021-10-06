Меньше суток остаётся до выхода Far Cry 6, но первые профессиональные обзоры от рецензентов и критиков уже потихоньку поступают, плавно оседая на просторах агрегаторов вроде Metacritic и OpenCritic. На текущий момент Far Cry 6 получила в среднем 76—78 баллов из 100 возможных при 80-процентной рекомендации к прохождению от обозревателей, что можно коротко описать, как «Достойно, но всё равно есть, куда расти».
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Как пишут обозреватели, Far Cry 6 продолжает традицию серии, предоставляя игрокам классический безумный геймплей, развивает идею открытого мира, радует глаз приятными декорациями, а также позволяет по-новому взглянуть на «проблему» диктатуры в отдельно взятом государстве.
Основные претензии рецензентов, впрочем, связаны именно с повествовательной частью — дескать, он слишком «полярный» и предсказуемый. Отдельно отмечается переход проекта в сторону «песочницы», где игрок сам себя развлекает, а сюжет здесь — так, как фон и фундамент для сеттинга. Также многих рецензентов огорчило сохранение практики с зачисткой аванпостов и рутинным «гриндом».
Релиз завтра на всех актуальных платформах.