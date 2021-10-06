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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Хорошо, но могло быть лучше: Far Cry 6 получила первые оценки от критиков
Знаете, а ведь идеала не существует. Всегда есть, куда расти.
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Меньше суток остаётся до выхода Far Cry 6, но первые профессиональные обзоры от рецензентов и критиков уже потихоньку поступают, плавно оседая на просторах агрегаторов вроде Metacritic и OpenCritic. На текущий момент Far Cry 6 получила в среднем 76—78 баллов из 100 возможных при 80-процентной рекомендации к прохождению от обозревателей, что можно коротко описать, как «Достойно, но всё равно есть, куда расти».

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Как пишут обозреватели, Far Cry 6 продолжает традицию серии, предоставляя игрокам классический безумный геймплей, развивает идею открытого мира, радует глаз приятными декорациями, а также позволяет по-новому взглянуть на «проблему» диктатуры в отдельно взятом государстве.

Основные претензии рецензентов, впрочем, связаны именно с повествовательной частью — дескать, он слишком «полярный» и предсказуемый. Отдельно отмечается переход проекта в сторону «песочницы», где игрок сам себя развлекает, а сюжет здесь — так, как фон и фундамент для сеттинга. Также многих рецензентов огорчило сохранение практики с зачисткой аванпостов и рутинным «гриндом».

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Релиз завтра на всех актуальных платформах.

#ubisoft #far cry 6
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eds
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Megard
15:38
это означает что америкосы взяли биток под свой полный контроль и анонимность в расчетах это теперь кого надо анонимность.
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-Sinigr-
15:37
У нас не многие знают, потому что она официально в России не выходила, но это не первая условно-бесплатная трешатина, лет семь (если я правильно помню) назад уже была - Ghost Recon Phantoms. Да она да...
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OsirisD2
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