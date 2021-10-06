Знаете, а ведь идеала не существует. Всегда есть, куда расти.

Меньше суток остаётся до выхода Far Cry 6, но первые профессиональные обзоры от рецензентов и критиков уже потихоньку поступают, плавно оседая на просторах агрегаторов вроде Metacritic и OpenCritic. На текущий момент Far Cry 6 получила в среднем 76—78 баллов из 100 возможных при 80-процентной рекомендации к прохождению от обозревателей, что можно коротко описать, как «Достойно, но всё равно есть, куда расти».

реклама

Как пишут обозреватели, Far Cry 6 продолжает традицию серии, предоставляя игрокам классический безумный геймплей, развивает идею открытого мира, радует глаз приятными декорациями, а также позволяет по-новому взглянуть на «проблему» диктатуры в отдельно взятом государстве.

Основные претензии рецензентов, впрочем, связаны именно с повествовательной частью — дескать, он слишком «полярный» и предсказуемый. Отдельно отмечается переход проекта в сторону «песочницы», где игрок сам себя развлекает, а сюжет здесь — так, как фон и фундамент для сеттинга. Также многих рецензентов огорчило сохранение практики с зачисткой аванпостов и рутинным «гриндом».

анонсы и реклама -39 000р на MSI RTX 3080 Крутейшая 3060 Asus STRIX дешево в Ситилинке -10 000р на 3060 Ti Gigabyte RTX 3080 подешевела на треть за неделю -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU -17000р на RTX 3070 ASUS Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Релиз завтра на всех актуальных платформах.