Agent — проект от компании Rockstar Games, который был анонсирован в далёком 2009-м году для консоли PlayStation 3. Он должен был отправить игроков в эпоху Холодной войны — со всей её шпиономанией, заговорами, контрразведывательными операциями и прочими атрибутами. На протяжении долгих лет Agent считалась самой таинственной и непонятной игрой Rockstar, но её выхода теперь можно точно не ждать.
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На сайте разработчиков было убрано любое напоминание игры, на что сразу же обратили внимание любознательные пользователи Twitter. Разумеется, представители Rockstar Games не торопятся давать комментарии по этому поводу и в ближайшее время точно не будут это делать. Права на игровой бренд Agent не были продлены ещё в 2018 году — отсюда следует, что девелоперы давно простились с идеей выпуска своего «шпионского» проекта.
Rockstar deleted Agent from their Games section.#RockstarGames pic.twitter.com/izTUcL4IAW— Ulvi (@CyberBlacks) October 5, 2021
В данный момент Rockstar занята поддержкой онлайн-режимов для Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2. Ещё ходят слухи о возможном переиздании классических игр GTA, а про ход разработки шестой части пока можно только догадываться.